Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Ekim 2020 Cuma günü yayınlandı
Bedava maske dağıtımı koronayı unutturdu

Bedava maske dağıtımı koronayı unutturdu

Maske dağıtımından görüntüler

Yarış Başkan Adayı Karya Alabalık Maske Dağıtımı 

-Kalabalıktan görüntüler

( SAKARYA )- Korona virüs vaka sayısının arttığı günlerde yaşanan izdiham görüntüleri tepkiye neden oldu SAKARYA

- Sakaryaspor başkanlığına aday olan iş adamı Uğur Akkuş’un Sakaryaspor kongresinde söz verdiği 54 bin maskeyi dağıttığı bölgede bedava maske koronayı unutturdu. Bölgede izdihama neden olan görüntüler korona virüsün arttığı günlerde tepki topladı.Sakaryaspor’a başkan adayı olan iş adamı Uğur Akkuş, taraftara verdiği maske sözünü yerine getirdi. Cuma Namazı sonrasında Adapazarı ilçesinde Orhan Gazi Cami ve Ağa Cami önünde vatandaşlara toplam 54 bin adet maske dağıtıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği maske dağıtım alanlarında adeta izdiham yaşandı. Maskeleri alabilmek için vatandaşların pandemi sürecinde mesafe kurallarını hiçe saydığı görüldü.
Sakaryaspor logolu maskeleri alabilmek için birbirleri ile yarışan vatandaşlar yapılan uyarıları dikkate almamaları ise tepkiye neden oldular. Öte yandan, Sakarya’da salgının başından bu yana en yüksek seviyede olduğu açıklamasının yapılmasının ardından bu tür organizasyonun gerçekleştirilmesi adeta salgına davetiye çıkarttı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
İşte AK Parti Pursaklar Belediye Başkan Adayı Ayhan Yılmaz'ın projeleriİşte AK Parti Pursaklar Belediye Başkan Adayı Ayhan Yılmaz'ın projeleri
Bu Canavardan 1 Tane ÜretildiBu Canavardan 1 Tane Üretildi
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı