Bebek'te rögar kapağında çalışma sırasında patlama: 2 yaralı

-röportaj -olay yeri -rögar kapağı -polis ekipleri -sağlık ekipleri -detaylar
( İSTANBUL -2) İSTANBUL
- Beşiktaş Bebek’te Cevdetpaşa Caddesi üzerinde bir rögar kapağında yapılan çalışma sırasında metan gazı sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi. 2 işçi yaralanırken, olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.
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