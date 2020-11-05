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05 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
Bebek'te rögar kapağında çalışma sırasında patlama: 2 yaralı

Bebek'te rögar kapağında çalışma sırasında patlama: 2 yaralı

yaralıdan görüntü

Polis Rögar Kapağı Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-röportaj
-olay yeri
-rögar kapağı
-polis ekipleri
-sağlık ekipleri
-detaylar

( İSTANBUL -2) İSTANBUL

- Beşiktaş Bebek’te Cevdetpaşa Caddesi üzerinde bir rögar kapağında yapılan çalışma sırasında metan gazı sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi. 2 işçi yaralanırken, olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.
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