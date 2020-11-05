Bebek'te rögar kapağında çalışma sırasında patlama: 2 yaralı

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( İSTANBUL -2) İSTANBUL



- Beşiktaş Bebek’te Cevdetpaşa Caddesi üzerinde bir rögar kapağında yapılan çalışma sırasında metan gazı sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi. 2 işçi yaralanırken, olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.



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