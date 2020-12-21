Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Bebek’te kısıtlamayı delerek balık tutanlara ceza yağdı

Bebek’te kısıtlamayı delerek balık tutanlara ceza yağdı

Balık tutanlar

Hafta Sonu Para Cezası Harekete Geç Polis Ekipleri Muhalefet 

-Polisin balık tutanlara baskın yapması
-Genel detaylar

( İSTANBUL - ÖZEL) İSTANBUL

- Bebek sahilinde onlarca kişi kısıtlamayı hiçe sayarak sahilde balık tuttu. Polis ekipleri bu kişilere 3 bin 150’şer TL ceza kesti. Dün akşam saatlerinde yaklaşık yirmi kişinin hafta sonu kısıtlamasına rağmen Bebek Arnavutköy Caddesi üzerinde balık tuttuğu görüldü.
Maske takmadıkları ve sigara içtikleri de görülen bu kişileri fark eden mahalle sakinleri 155’i arayarak şikayetçi oldu. Vatandaşların ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Polisi görünce neye uğradıklarını şaşırdılar İhbarı alan Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kısa sürede olay yerine geldi. Kısıtlamaya rağmen dışarı çıkan ve tüm uyarılara rağmen maske, sosyal mesafe kuralına dikkat etmeyen balıkçılar, polisi karşılarında görünce neye uğradıklarını şaşırdı. Evde kalmaları gerekirken sahile inerek balık tuttukları görülen bu kişilere Umumi Hıfzıssıhha Kanununa muhalefet suçundan 3 bin 150 TL para cezası kesildi. (YEŞ-ÖFA
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement