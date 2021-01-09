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09 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Bebek'te kısıtlama dinlemediler, spor yaptılar

Bebek'te kısıtlama dinlemediler, spor yaptılar

Sahil Görüntü

Evcil Hayvan Hayvan 

-Sahilde Vatandaşlar Görüntü

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Bebek Sahili'nde sessizlik hakim olurken bazı vatandaşlar kısıtlamaya rağmen sahilde yürüyüş yaptı. Korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında cuma akşam 21.00'de başlayan ve 56 saat sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması sonrası birçok alan boş kaldı. Pazartesi 05.00'a kadar devam edecek olan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Bebek Sahili de boş kaldı. Kısıtlamaya rağmen bazı vatandaşlar, sahilde yürüyüş yapmaya devam etti. Bazı vatandaşlar ise evcil hayvanlarını gezdirdi.
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