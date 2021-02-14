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14 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Bebek sahilinde park halindeki 2 teknede yangın

Bebek sahilinde park halindeki 2 teknede yangın

Ekiplerin çalışması

Polis Yükselen 

-Yatlardan yükselen dumanlar
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Bebek sahilde bulunan 2 yatta yangın çıktı. Yangına Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri müdahale etti. Edinilen bilgiye göre Beşiktaş Bebek sahilinde park halinde olan motor tipi 2 yatta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangınla yatlar alevler içinde kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, karadan ve denizden yangını söndürmek için çalışmalar başlattı.
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