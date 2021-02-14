Bebek sahilinde park halindeki 2 teknede yangın

-Yatlardan yükselen dumanlar

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Bebek sahilde bulunan 2 yatta yangın çıktı. Yangına Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri müdahale etti. Edinilen bilgiye göre Beşiktaş Bebek sahilinde park halinde olan motor tipi 2 yatta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangınla yatlar alevler içinde kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, karadan ve denizden yangını söndürmek için çalışmalar başlattı.



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