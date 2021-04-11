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11 Nisan 2021 Pazar günü yayınlandı
Bebek Sahili’nde şaşırtan görüntü: Turistler telefonlarına sarıldı

Bebek Sahili’nde şaşırtan görüntü: Turistler telefonlarına sarıldı

Atlı polislerin sahilde dolaşması

Polis Hafta Sonu Hatıra Fotoğrafı 

-Turistlerin atlarla fotoğraf çektirmesi
-Denetimin havadan görüntüsü
-Polisin vatandaşları denetlemesi
-Genel detaylar

( İSTANBUL - ÖZEL-DRONE)- Bebek Sahili’nden atlılar geçti: Atlı polisler sahilleri denetledi- Bebek’te Atlı Polislerin denetimi havadan görüntülendi İSTANBUL

- Bebek Sahili’nde Atlı polisler denetim yaptı. Atları gören turistler önce şaşırdı sonra hatıra fotoğrafı çektirdi. Atlı Polislerin denetimi havadan görüntülendi. Yeni tip korona virüs (Covid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması sürüyor. Polis ekipleri de bu bağlamda, sahilleri, meydanları ve parkları denetleyerek kurallara uyulup uyulmadığını denetliyor. Bugün Beşiktaş Bebek Sahili’nde önceki haftalarda yapılan denetimlerden farklı bir görüntü vardı. Yaya olarak devriye gezen ekiplerin yanı sıra Atlı Polisler de sahnedeydi. Atlı polisler, Bebek Sahili boyunca gezerek kısıtlama kurallarına uyulup uyulmadığını denetledi. Atlı polislere, Yunus Motosiklet Timi polisleri de eşlik etti. Atları gören turistler telefonlarına sarıldı Bebek Sahili’nde kısıtlamadan muaf olan turistlerin haricinde kimse olmadığı görüldü.
Sahilde dolaşan Atlı Polisleri gören turistler bu görüntü karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. Turistler şaşkınlıklarını üzerlerinden attıktan sonra atlarla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Öte yandan, Atlı Polislerin Bebek Sahili’ndeki denetimi havadan görüntülendi.
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