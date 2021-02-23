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23 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Bebeğini yaşattı, korona virüse yenik düştü

Bebeğini yaşattı, korona virüse yenik düştü

Cenazenin hastane morgundan alınıp cenaze aracına konuluşu

Hastalık Hastane İlaç Tedavisi Cenaze Aracı Oksijen 

-Vefat eden Duygu Abacı Arslan'ın amcasının açıklaması
-1,5 yıl önceki düğünlerinden kısa görüntü
-Duygu'nun tek ve eşiyle olan fotoğrafları.

( AMASYA )- Acılı amca doktorların çabasını böyle anlattı: “Doktorlar uzun çaba verdiler. Duygu’yu yaşatmak istediler. Ama olmadı” AMASYA

- Amasya’da korona virüse (Kovid-19) yakalanmasının ardından bebeği sezeryanla alındıktan sonra çabalara rağmen hayata tutunamayan Duygu Abacı Arslan, son yolculuğuna gözyaşları içinde uğurlandı. Arslan’ın amcası Zeki Abacı, “Doktorlar uzun çaba verdiler. Kendi çocukları gibi Duygu’yu yaşatmak istediler. Ama olmadı” dedi.
Geçen ay Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ilaç tedavisine başlanması için karnındaki 6 aylık bebeği sezaryenle alınan 27 yaşındaki Arslan’ın ilerleyen günlerde durumu ağırlaştı. Bunun üzerine Çorum’daki bir hastaneye sevk edilen anne, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Geride kucağına alıp koklayamadığı ‘Yamaç’ adı verilen oğlunu ve 1,5 yıl önce evlendiği acılı eşi Kadir Arslan’ı bırakan talihsiz kadın Sarıyar köyünde son yolcuğuna uğurlandı. Cenazenin hastane morgundan alındığında açıklama yapan Arslan’ın amcası Zeki Abacı, “Doktorlar uzun çaba verdiler. Kendi çocukları gibi Duygu’yu yaşatmak istediler. Gurur meselesi yaptılar. Ama olmadı” diye konuştu.
Bebeğin korunmasının düşünüldüğü esnada tedavinin geciktiğini anlatan Abacı, “Doktorlar bakıyor ki tedavi geç kaldıkça hastalık ilerleyecek. Kendi aralarında çocuğu almaya karar veriyorlar. Bu sezeryan Duygu’muzun direncini kırıyor. Direnci düşüyor. Kovid de akciğerle hücum ediyor. İnanılmaz bir hasar veriyor. Normal tedaviler fayda etmiyor. Yoğun bakımda verilen oksijen fayda etmiyor. En son sonunda entübe duruma gelip uyutulmuştu” şeklinde konuştu.
Yakınlarının acısını paylaşmaya çalıştığı Kadir Arslan da severek evlendiği eşinin ardından dua etti. (MÇ-MAY-
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