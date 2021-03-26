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26 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
BBP, merhum Yazıcıoğlu için lokma dağıttı

BBP, merhum Yazıcıoğlu için lokma dağıttı

-Lokma dağıtımı

Şehit Helikopter Kaza Helikopter Kazası Cuma Namazı Helikopter 

--Açıklama

( ANKARA ) ANKARA

- Vefatının 12. yılında BBP'nin merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu için Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici’nin katılımıyla lokma dağıtıldı.BBP Genel Başkanı Destici, 25 Mart 2009 tarihinde helikopter kazasında Kahramanmaraş'ta şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden merhum Muhsin Yazıcıoğlu için cuma namazı sonrasında Gazi Mahallesi Camii'nde vatandaşlara lokma dağıttı.
Genel Başkan Destici, merhum Yazıcıoğlu için şu ifadeleri kullandı:“Rahmetli Genel Başkanımız, şehit liderimiz ve şehit olan arkadaşlarımızı bir kere daha rahmetle yad ediyoruz. Mekanları cennet olsun. Acımız büyük 12 yıl oldu, hüznümüz devam ediyor. Rahmetli Genel Başkanımızın yolu yolumuz, davası davamız, hayalleri hayallerimizdir. Bunları yaşatıp, sahip çıkacağız”
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