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07 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
BBP'li kadınlar kadınların gününü kutladı

BBP'li kadınlar kadınların gününü kutladı

-Basın Açıklamasından detay

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--Kadın Kolları Üyelerinden detay
--Çiçek verilen kadınlardan detay

( SİVAS )- Sivas’ta Büyük Birlik Partisi (BBP) İl Kadın Kolları Başkanlığı üyeleri 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında kadınlara çiçek dağıttı SİVAS

- Sivas’ta Büyük Birlik Partisi (BBP) İl Kadın Kolları Başkanlığı üyeleri 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında kadınlara çiçek dağıttı.
BBP İl Kadın Kolları Başkanlığı üyeleri Cumhuriyet Meydanında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla etkinlik düzenledi.
Etkinlikte stant açan partili kadınlar, kaldırım üzerinden geçen kadınlarla bir süre sohbet etti. Sohbetin ardından partili kadınlar, kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak çiçek takdim etti.BBP İl Kadın Kolları Başkanı Derya Şirinoğlu, Samsun'da yaşanan kadına yönelik şiddeti kınadıklarını belirterek, "Dünya Kadınlar Günü bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de kadın sorunlarının gündeme getirilmesine çözüm sağlanması için zemin oluşturmaktadır. Bu günün önemine binaen bütün şehit annelerinin de kadınlar gününü kutluyoruz. Aldığımız haberler neticesinde Samsun’da bir kadın şiddetine daha tanıklık etmiş bulunuyoruz. Üstelik bu şiddet kadının çocuğu önünde yapılmış. Bunu da buradan kınadığımızı ve üzüntü duyduğumuzu belirtmek istiyorum” dedi.

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