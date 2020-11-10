BBP Genel Başkan Yardımcısı Ürgüp, “Sivas genel merkezde güçlü bir şekilde temsil edilecek”

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( SİVAS ) -- BBP Genel Başkan Yardımcısı Doğan Ürgüp, BBP MKYK kuruluna Sivas’tan 3 kişinin girdiğini belirterek Sivas’ın güçlü bir şekilde temsil edileceğini söyledi SİVAS



- BBP Genel Başkan Yardımcısı Doğan Ürgüp, BBP MKYK kuruluna Sivas’tan 3 kişinin girdiğini belirterek Sivas’ın güçlü bir şekilde temsil edileceğini söyledi.



Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Ürgüp, Sivas’ta basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısına BBP Sivas İl Başkanı Uğur Bulut, parti İl yönetimi ve partililer katıldı.

BBP Genel Başkan Yardımcısı Ürgüp, genel merkezde 3 arkadaşıyla birlikte Sivas’ı temsil edeceklerini belirterek “Bu gün Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 82. Yıl dönümü. Gazi paşamızı, vefatının yıl dönümünde rahmetle anıyorum. 11. Genel kurulumuzu 18 Ekim Pazar günü Ankara’da gerçekleştirdik. Kongremiz sonrası oluşan merkez karar yönetim kuruluna Sivas’tan 3 isim girmiştir. Delegelerimizin teveccühü ile şahsımın dışında belediye meclis üyesi Fehmi Taştan ve bir dönem belediye başkan yardımcılığı görevini yürüten Cafer Çongar MKYK üyeliklerine seçilmişlerdir. Ayrıca eski il başkanlarımızdan Aytekin Kulmaç’da yüksek danışma kurulunda yer almıştır. Kısacası Sivas genel merkezimizde güçlü bir şekilde temsil edilecektir. BBP olarak ülkenin zora girdiği her dönem kilit parti rolünü üstlenmiş ve önceliği hep ülkemizin menfaatleri olmuştur. Yeni dönemde de misyonumuz doğruların yanında durmak, yanlışların karşısında olmaktır. Partimizin veya şahısların değil şehrimizin ve ülkemizin menfaatleri neyi gerektiriyorsa onu yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Genel kurul tamamlandı, yetkili tüm organlar oluşturuldu ve hızlıca çalışmaya başladık. Bundan sonra birlik ve beraberliğimizi muhafaza ederek şehrimizin ve ülkemizin sorunlarına eğilmeye ve çözüm önerileri getirmeye gayret göstereceğiz “ dedi.

Ürgüp, Azerbaycan’ın mücadelesine destek verdiklerini belirterek, “ Biliyorsunuz, biz sıradan bir siyasi parti değiliz. Bunun neticesinde idealleri ve hedefleri olan bir partiyiz. Dolayısıyla Türk Dünyasında ki tüm gelişmeler, bizim ana konularımız arasında yer alıyor. O nedenle en başta dost ve kardeş ülke Azerbaycan’ın haklı mücadelesinde onların sonuna kadar yanındayız. İşgal edilen topraklarını yeniden kazanabilme yolunda önemli yerlerinden Şuşa alınmıştı. Yeni gelişmelerle şuan da ateşkes ilan edildi ve Karabağ topraklarının tamamı Azerbaycan yönetimine devredilecek. Aynı şekilde Doğu Türkistan da devam eden zulme en net tepkiyi veren BBP’dir. Çin’in soydaşlarımız üzerinde baskısı bitene kadar mücadelemiz devam edecektir. Doğu Türkistan meselesi çok önemli bir meseledir. Hemen hemen siyaseten BBP dışında Doğu Türkistan meselesini ağzına alan bir siyasi parti veya kuruluş yoktur. Doğu Türkistan Türkleri, Türklüğün önemli bir parçasıdır. Hiçbir zaman onları yalnız bırakmayacağız, sonuna kadar desteklerimizle onların yanlarında olacağız. Kısaca BBP’nin idealleri Türkiye ile sınırlı olamaz, Türk İslam coğrafyasının tamamını kapsar. O nedenle Musul ve Kerkük ilgi alanımızdır. Bir gözümüz Kıbrıs’ın üzerindedir. Kosova’da, Bosna da şehir liderimizin izlerini bulmak mümkündür. Rabbim Şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu’na gani gani rahmet eylesin “ şeklinde konuştu.

(VK-GF-Y)



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