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29 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Bayrampaşalı çocuklardan İçişleri Bakanı Soylu’ya mesaj

Bayrampaşalı çocuklardan İçişleri Bakanı Soylu’ya mesaj

Çocukların İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya mesajı

( İSTANBUL ) - İSTANBUL

Sosyal Medya Paşalı Öğrenciler Yaya Geçidi Kışla 


- Bayrampaşa’da yaya geçitlerini kırmızıya boyayan öğrenciler, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya mesaj gönderdi. Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, o anları sosyal medya hesabından paylaştı. İçişleri Bakanlığı Süleyman Soylu'nun sosyal medya hesabından yaptığı ‘30 Mart'ta Kırmızı Çizgimizi Çekiyoruz’ paylaşımının ardından, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner ile Atatürk İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, okul önündeki beyaz olan yaya geçidini kırmızıyla boyadı. Kavşak giriş ve çıkışları ile yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamak, buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermeye dikkat çekmek amacıyla düzenlenen projede, Bayrampaşalı çocuklar İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya mesaj gönderdi. Başkan Aydıner’in sosyal medya hesabından paylaştığı videoda çocuklar, “Kırmızıçizgimiz güvenliğimiz. Teşekkürler Süleyman amca” dedi.
(İD-
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