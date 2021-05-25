Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
Bayrampaşa Sebze ve Meyve halinde yangın

Bayrampaşa Sebze ve Meyve halinde yangın

Yangından alevli görüntüler

Salar Aktüel Trol 

-Drone görüntüleri
-İtfaiyenin çalışması aktüel
-Detay

( İSTANBUL - TOPLU) İSTANBUL

- Bayrampaşa Sebze ve Meyve halinde bulunan bir iş yerinde yangın çıktı. Paletler ve plastik kasaların tutuşmasıyla bir anda büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altında alındı. Yangın drone ile havadan görüntülendi. Edinilen bilgilere göre Bayrampaşa Sebze ve Meyve halinde bulunan bir sebze deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Tahta paletler ve plastik kasaların tutuşmasıyla bir anda büyüyen yangın, iş yerini sardı. Yangına çevredeki hal esnafı müdahale etmeye çalıştı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangının çıktığı işyeri drone ile havadan da görüntülendi. (CS-GK-ÖFA
İlgili Foto Galeriler
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Kendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette VurduKendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette Vurdu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement