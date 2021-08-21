Bayrampaşa O - 3’te zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

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( İSTANBUL )- Meydana gelen kaza nedeniyle trafik yoğunlaştı İSTANBUL



- Bayrampaşa O-3 Yolunda 1 kamyonet ve 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolun Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Kaza saat 00.30'da Bayrampaşa O-3 Yolu Sağmalcılar Viyadüğü üzeri Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre İmran Onur idaresindeki 34 BR 0028 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak beton refüje çarptı. Bu esnada aynı yöne giden Emirhan Gül idaresindeki 34 DVA 179 plakalı otomobil, sol şeritte refüjde peyzaj sulaması yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) ait Emre Yaman idaresindeki 34 DFL 322 kamyonete arkadan çarptı. Zincirleme kazada 6 kişi yaralandı Kazanın meydana geldiğini gören sürücüler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralıları araçlardan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Kamyonete çarpan otomobilin içindeki 3 kişi ambulanslar ile çevredeki hastanelere kaldırıldı. Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu Peyzaj sulama aracı ve diğer otomobilde bulunan 3 kişi de ambulanslar ile hastanelere sevk edildi. Yaşanan zincirleme kaza nedeniyle Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan araçlar ise yoldan kaldırıldı. Yol temizleme ekiplerinin çalışmasının ardından trafik normal akışına döndü.

