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20 Aralık 2020 Pazar günü yayınlandı
Bayrampaşa’da yangın: 1 ölü

Bayrampaşa’da yangın: 1 ölü

İtfaiye, sağlık ve polis ekipleri

Mahsur Kaldı Polis Patlama Sesi Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Çevredeki vatandaşlar
-Vatandaş ile röportaj
-Olay yeri inceleme ekipleri
-Diğer ve genel detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Bayrampaşa’da 3 katlı bir binanın giriş katında yangın çıktı. Çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti. Olay, gece saat 01.30 sıralarında Bayrampaşa Orta Mahalle Kale Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı 3 katlı binanın giriş katında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yapılan incelemelerde, içeride mahsur kaldığı öğrenilen Salih D.(38)’nin yanarak hayatını kaybettiği bildirildi.
Yangında mahsur kalan komşularını kurtarmaya çalıştıklarını ifade eden Mehmet Halim Şahin, “Aşağıdaki patlama sesiyle ben aşağı indim. Orası yanıyordu. Kapıyı kırdım fakat içeriye giremedim. Diğer odada başka bir arkadaş vardı. Onu dışarıya çıkardık. Binayı boşalttık. İçeridekini çıkartamatık. 2 kişi vardı içeride. Patlama sesi geldi. Elektrik sobası olabilir. Diğerinin durumu iyi. Ayakta şuan”dedi.
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından, hayatını kaybeden Salih D.’nin cansız bedeni incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.
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