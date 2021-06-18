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18 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
Bayrampaşa'da su basan alt geçit trafiğe kapatıldı

Bayrampaşa'da su basan alt geçit trafiğe kapatıldı

Altgeçitten görüntü

Sağanak Yağış 

-Araçların geçmesi
-Su dolan altgeçit
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Bayrampaşa Maltepe'de geçtiğimiz günlerde bir aracın su altında kaldığı alt geçit, yine yağmur suları ile doldu. Alt geçit, belediye ekipleri tarafından ulaşıma kapatıldı. Bayrampaşa'da geçtiğimiz günlerde yaşanan sağanak yağışta bir araç altgeçitte mahsur, araç içerisindekiler vatandaşlar tarafından kurtarılmıştı. Bugün İstanbul'da aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle Bayrampaşa Maltepe'deki alt geçit yine suyla doldu. Belediye ekipleri herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için alt geçidi ulaşıma kapattı. Alt geçitteki suyun tahliye edilmesi için çalışmalar başladı.

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