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04 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
Bayrampaşa’da oyuncak fabrikasında yangın paniği

Bayrampaşa’da oyuncak fabrikasında yangın paniği

Yangının çıktığı fabrika binasından dumanların yükseldiği anlara ait görüntü

Fabrika Yangın Paniği Sağlık Ekibi Polis Ekipleri Sanayi Sitesi 

-İtfaiye ekiplerinin müdahalesinden görüntü
-Sağlık ve polis ekiplerinden görüntü
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Bayrampaşa’da sanayi sitesinde bulunan bir oyuncak fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edilerek yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Olay, saat 02:30 sıralarında Bayrampaşa Yenidoğan Mahallesi Kervan Sokak’ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, oyuncak imalatı yapılan 4 katlı bir fabrikada henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığı olayda itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle fabrikada çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Fabrikanın en üst katında çıkan yangın nedeniyle binada hasar oluştu. İtfaiye ekipleri fabrikada soğutma çalışması yaparken yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
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