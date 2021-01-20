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20 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Bayrampaşa’da mahalle muhtarlarına bilgisayar desteği

- Bayrampaşa’da mahalle muhtarlarına bilgisayar desteği

Programdan detaylar

Harekete Geç Muhtarlıklar 

-Verilen hediyeler detaylar
-Başkan Aydıner konuşma detay
-Muhtar konuşma detay
-Diğer detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Bayrampaşa Belediyesi mahalle muhtarlıklarının hizmet kalitesini artırmak amacıyla 11 mahalle muhtarına bilgisayar ve donanım desteğinde bulundu. Bayrampaşa Belediyesi ilçede bulunan mahalle muhtarlıklarının hizmet kalitesini artırmak amacıyla harekete geçti. Bayrampaşa Belediyesi Kültür Merkezi’nde düzenlenen program ile 11 mahalle muhtarına tam donanımlı bir şekilde bilgisayar desteğinde bulunuldu. Bilgisayarlar ve donanımlar mahalle muhtarlarına Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner tarafından teslim edildi. Teslim töreninde bir konuşma yapan Başkan Aydıner, “Muhtarlarımız her şeyin en güzeline ve en iyisine layıklar. Biz burada bulduğumuz sürece sizlerin her isteğinizi ve eksiklerinizi karşılayacağız. Biz bu kararı alırken her birinizi düşünerek bu kararı aldık. Bu kadar güzel kadim dostluk kuran başka bir ilçe bulmak mümkün değildir” açıklamasına yer verdi. Verilen destekten ötürü Başkan Aydıner’e teşekkür eden Mithatpaşa Mahalle Muhtarı Sevim Keleş, “Başkanımız bütün muhtarlarımızın istek ve taleplerini geçiştirmeden yerine getiriyor. Vatandaşa hizmet etmenin hakka hizmet etmek anlayışı ile hareket ediyoruz” dedi.
(EG-
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