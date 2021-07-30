Bayrampaşa’da kontrolden çıkan araç takla attı: 1 yaralı

-Trafik yoğunluğu

-Röportaj

-Polis ekipleri

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( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL



- Bayrampaşa’da bir araç kontrolden çıkarak önce başka bir araca sonrada yol kenarındaki mantarlara çarparak takla attı. Aracın sürücü kazadan hafif yaralı şekilde kurtuldu. Kaza bugün saat 18.30 sıralarında Bayrampaşa Eski Edirne Asfaltı Sağmalcılar tramvay durağı yakınlarında yaşandı. Furkan Atlas yönetimindeki 34 YT 2435 plakalı araç yolda seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce Birol Koçak yönetimindeki 34 EU 0602 plakalı araca sonra da yol kenarındaki mantarlara çarparak takla attı. Takla atan aracın sürücüsü Furkan Atlas, araçtan çevredeki vatandaşların yardımıyla çıkarıldı ve ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazaya karışan araçlar çekici ile kaldırılana kadar trafik akışı tek şeritten sağlandı. Olay yerine gelen trafik polisi ekipleri kazaya ilişkin tutanak tanzim etti. Kazayı görenlerden Zülküf Demir “Fren sesine ben dışarıya baktım. O esnada araç mantarlara vura vura geldi. En son gördüğümde benim burada tabela vardı ona vurdu. Dükkana girecek sandım. O esnada araç burun üstü tamamen havaya kalktı. Sırtüstü yere düştü. Vatandaşlar arkadaşı çıkardı. Ambulans geldi arkadaşı götürdü. Araç kilitliydi açmıyordu şoför kendi açtı. Kolunda hafif yaralar vardı ambulansa binip gittiler” dedi.



