Bayrampaşa’da kontrolden çıkan araç bariyerlere ok gibi saplandı

-Otomobilden görüntü

-Bariyerlerden görüntü

-Otomobilin içerisinden görüntü

-Diğer ve genel detaylar



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Bayrampaşa’da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil bariyerlere ok gibi saplandı. Kazadan şans eseri yaralı kurtulan sürücü sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kaza, saat 11.00 sıralarında Bayrampaşa Hal Bağlantı yolu Otogar istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 DUU 569 plakalı opel corsa marka otomobil Bayrampaşa Hal Bağlantı yolundan Otogar istikametine giderken sürücü Muhammet Y.,’nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan bariyerlere ok gibi saplandı. Bariyerler aracın arka kısmından girerek ön kısmından çıktı. Feci kazada araç sürücüsü Muhammet Y., yaralandı. İhbar üzerine olay yeri polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri sürücüyü araçtan çıkardıktan sonra sağlık ekipleri otomobil sürücüsünü hastaneye kaldırdı. Kazada yaralanan sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.



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