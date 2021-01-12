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12 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
Bayrampaşa’da kadın cinayeti: Otel odasında boğularak öldürüldü

Bayrampaşa’da kadın cinayeti: Otel odasında boğularak öldürüldü

Polis ekipleri

Kadın Cinayeti Cenaze Aracı Kadın Cesedi Polis Ekipleri Cinayet 

-Çevredeki vatandaşlar
-Olay yeri inceleme ekipleri
-Cesedin cenaze aracına bindirilişi
-Diğer ve genel detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Bayrampaşa’da bir otel odasında ip ile boğularak öldürmüş kadın cesedi bulundu. Olay, gece saat 04.00 sıralarında Bayrampaşa Muratpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Tuna Caddesi üzerinde bulunan bir otel odasında kadın cesedi bulundu. Kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli şahıs tarafından, 3 yaşındaki çocuğunun gözleri önünde bir anne ip ile boğularak öldürüldü. Çocuğun ağlaması üzerine 2. kattaki odaya çıkan resepsiyon görevlisi, 43 yaşındaki Ferdane K.’nın cansız bedeniyle karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ceset üzerinde incelemelerde bulundu. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından, cenaze aracına konulan ceset incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Öte yandan polis, cinayeti işledikten sonra kaçan şüpheliyi yakalama çalışması başlattı.
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