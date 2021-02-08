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08 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Bayrampaşa’da binanın uçan çatı park halindeki arabaya saplandı

Bayrampaşa’da binanın uçan çatı park halindeki arabaya saplandı

Sokaktan görüntü

Elektrik Direği Nadan 

-Araçtan görüntü
-İtfaiyeden görüntü
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Bayrampaşa’da fırtına nedeniyle uçan binanın çatısı, park halindeki araca saplandı. Sokakta kimsenin olmaması olası bir yaralanmanın önüne geçerken, parçalar itfaiye ekipleri tarafından kaldırıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıların ardından İstanbul’da beklenen fırtına, akşam saatlerinde etkisini gösterdi. Fırtına nedeniyle İstanbul’un ilçelerinde çok sayıda binanın çatısı yola uçarken, Silivri’de ise bir ağaç kökünden sökülerek elektrik direğinin üzerine devrildi. Bayrampaşa Cevatpaşa Mahallesinde bulunan bir evin çatısı da fırtına nedeniyle uçarak sokakta park halinde bulunan araçlara zarar verdi. Araçlarda maddi hasar oluşurken, binadan uçan bir parçanın park halindeki bir araca saplandığı görüldü.
Sokak içerisine dökülen parçalar itfaiye ekipleri tarafından kaldırıldı. (MB-
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