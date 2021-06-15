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15 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Bayrampaşa'da altgeçidi su bastı

Bayrampaşa'da altgeçidi su bastı

Alt geçitteki su baskınından görüntü

Sağanak Yağış Su Baskını 

-Suların içerisinde kalan araç
-Detay

( İSTANBUL ) - İSTANBUL

- Bayrmapaşa'da alt geçidi su bastı, bir araç sular altında kaldı. İstanbul'da aniden bastıran sağanak yağış, su baskınlarını da beraberinde getirdi. Bayrampaşa'da bir alt geçit yağmur sularıyla doldu. Altgeçitteki bir sürücü eğitim aracı da sular altında kaldı. Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, altgeçitteki suyu tahliye etmek için çalışmalara başladı.
(GK-SB-ÖFA
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