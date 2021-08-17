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Bayrampaşa’da alışveriş merkezinin en üst katında çıkan yangın paniğe sebep oldu
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17 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
Bayrampaşa’da alışveriş merkezinin en üst katında çıkan yangın paniğe sebep oldu

Bayrampaşa’da alışveriş merkezinin en üst katında çıkan yangın paniğe sebep oldu

Alışveriş merkezinden görüntüler

Alışveriş Yangın Alışveriş Merkezi 

-Yangından görüntüler
-İtfaiyeden görüntüler

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Bayrampaşa’da bulunan bir alışveriş merkezinin en üst katında bulunan spor salonunda çıkan yangın paniğe sebep oldu. Yangın çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesi sonucu kısa sürede söndürüldü. Yangın, saat 01.30’da Bayrampaşa Kocatepe Mahallesi Paşa Caddesinde bulunan alışveriş merkezinin en üst katında çıktı. İddiaya göre elektrik panosundan çıkan yangın alışveriş merkezinin diğer katlarına ulaştı. Yangından dolayı dumanların çıktığını gören güvenlik ekipleri durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine yangının çıktığı yere Bağcılar, Bayrampaşa, Beyoğlu ve Şişli İtfaiye Grup Amirliklerinden yangının çıktığı yere birçok sayıda ekip intikal etti. Yangın kısa süre içerisinde söndürüldü. Yangın söndürüldükten sonra soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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