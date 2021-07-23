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Bayramın son günü Balıklıgöl ziyaretçi akınına uğradı
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23 Temmuz 2021 Cuma günü yayınlandı
Bayramın son günü Balıklıgöl ziyaretçi akınına uğradı

Bayramın son günü Balıklıgöl ziyaretçi akınına uğradı

Balıklıgöl ziyaretçi akınına uğradı

Ölümsüz Ziyaretçiler Turist 

-Ziyaretçilerden genel detaylar
-Balıklara yem atanlar
-Hatıra fotoğrafı çekenler
-Vatandaşların açıklamaları
-Genel detay ve görüntüler

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Kurban Bayramın son günü Şanlıurfa’nın tarihi ve turistik mekanlarından biri olan Balıklıgöl ziyaretçi akınına uğradı. Tarihi ve turistik güzelliğiyle dünyanın en büyük doğal akvaryumu konumundaki Balıklıgöl, bayramın son gününde ziyaretçi akınına uğradı. Adıyaman, Diyarbakır ve Gaziantep başta olmak üzere birçok ilden Şanlıurfa’ya gelen binlerce ziyaretçi, Balıklıgöl’ü gezdi. Burada balıklara yem atan ziyaretçiler, dua edip hatıra fotoğraflarıyla anı ölümsüzleştirdi. Bayramın son gününde Şanlıurfa’ya gelerek, Balıklıgöl’ü gezen ziyaretçiler, makamın doğal güzelliğine hayran kaldıklarını belirtti.
Öte yandan yoğun ziyaretçi nedeniyle birçok vatandaş sürücü park sorunu yaşadı. (BB-SD-
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