Bayramın dördüncü günü piknik alanları doldu taştı

-Mangaldan detay

-Ailelerden detay

-Oyun oyanayan çocuklardan detay

-Mert Özbek'ten röportaj

-Mehmet Kazan'dan röportaj

-Mehmet Uysal'dan röportaj



( ESKİŞEHİR -ÖZEL) ESKİŞEHİR



- Eskişehir’de Kurban Bayramı'nın dördüncü günü, güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar, piknik alanlarında doyasıya vakit geçirdi. Bayramın ilk günlerinde kurbanlıklarla uğraşan vatandaşlar son günlerinde ise piknik alanlarında mangala yöneldi. Eskişehir şehir merkezine yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta olan Regülatör Piknik Alanına akın eden vatandaşların kalabalık nedeniyle oturacak yer bulmakta güçlük çektiği görüldü.

Şehir merkezinden uzak ve doğayla iç içe olmak isteyen vatandaşlar hem piknik yaptı hem de ailecek güzel vakit geçirdi. “Fiyatların yüksek olmasından dolayı sahil kenarına gidemedik” Piknik alanında ailesiyle birlikte mangal yapan Mert Özbek, fiyatların pahalı olması nedeniyle sahil kesimlerine gidemediğini söyledi.



Tatilin keyifli geçtiğini anlatan Özbek, “Bayramı ne zamandır bekliyorduk. Hem kalabalıktan dolayı hem de fiyatların yüksek olmasından dolayı sahil kenarına gidemedik. Önce İstanbul’a ailemizin yanına gittik. Sonra buradaki ailemizin yanına geldik. Ankara’da yaşıyoruz, Pazar günü de oraya döneceğiz. Beklediğim gibi insanlar her yeri doldurmuş. Pandemi kurallarına da uyulmuyor. Ben şu an mangal yaptığım için maskemi çıkardım yanlış anlaşılmasın. Şimdilik tatil keyifli geçiyor bizim için” diye konuştu.

“Bayram tatilini değerlendirmek istedik” Mangal yakmak için mesire alanına gelen bir başka vatandaş Mehmet Kazan ise insanların açık alanları özlediği için kalabalıklar oluştuğunu söylerken, ailesiyle birlikte bayram tatilini değerlendirmek için piknik yapan Mehmet Uysal şunları söyledi: “Ailemizle beraber buraya mangala geldik. Malum bayram tatilini iyi değerlendirmek istiyoruz. Biz de bugün ayağımızın tozuyla geldik. Normalde şehir dışında tatildeydik. Tüm dünyanın içinde bulunduğu pandemi döneminde insanlar hem maddi olarak hem de ruhsal olarak bunalımın içine girdi. Böyle zamanlarda insanların fırsatları değerlendirmesi ciddi anlamda iyi geliyor. Yaşanan bu yoğunluğu da ben buna bağlıyorum.” (KU-

