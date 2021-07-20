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Bayramın 1. günü Jandarmadan Güneysu’da temizlik mesaisi
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20 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
Bayramın 1. günü Jandarmadan Güneysu’da temizlik mesaisi

Bayramın 1. günü Jandarmadan Güneysu’da temizlik mesaisi

Temizlik yapan jandarma

Jandarma Sağanak Yağış Sağanak Sel 

-Jandarmanın çalışmaları
-Caddelerden detaylar

( RİZE -ÖZEL) RİZE

- Geçtiğimiz Çarşamba günü meydana gelen selde en çok etkilenen Rize’nin Güneysu ilçesinde temizlik çalışmaları jandarma ekipleri tarafından bayramın 1. gününde de sürdürülüyor. Geçtiğimiz Çarşamba günü şiddetli sağanak yağışın etkili olduğu Rize’nin Güneysu ilçesinde sel ve heyelanlar meydana geldi. Yaşanan heyelanlar nedeniyle şehir merkezine dolan balçık ve molozlar kaldırılmaya devam ediyor. Bayramın 1. Gününde de devam eden çalışmalarda Rize İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Güneysu ilçe jandarma personeli büyük rol oynadı. Jandarmalar balçığa bulanmış sokakları kazma ve küreklerle temizleyerek caddelerin yeniden trafiğe ve ticarete açılması için çaba sarf etti.
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