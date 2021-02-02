Bayramiç yağmura teslim oldu



- Çanakkale’nin Bayramiç ilçesi sele teslim oldu. İlçe merkezinden geçen Tabaklar Deresi taşarken, yollar ve bahçeler su altında kaldı. Selde çok sayıda hayvan telef oldu. Bayramiç'i bir kez daha şiddetli yağış vurdu. İlçede son 10 günde üçüncü kez şiddetli yağış ve sel meydana geldi. Geçtiğimiz cumartesi sabahı başlayan şiddetli yağmur, büyük sıkıntı yaşatmıştı. Bayramiç henüz bu yağmurun şokunu atlatamadan, akşam saat 18.00 sularında başlayan şiddetli yağışa teslim oldu. Şehir merkezi Camikebir ve Camicedit mahallerinden geçen Tabaklar Deresi taştı. Evlerin bahçelerini, iş yerlerini ve yolları su bastı. Bunun yanında Keklice Deresi de taşarak çevresinde bulunan çiftlik ve tarım alanlarına büyük zarar verdi. İlçe sakini İlker Küçükerdal'a ait bahçede bulunan keçi, tavuk, bıldırcın, kaz gibi çok sayıda hayvan telef oldu. Kendisini güçlükle selden kurtaran Küçükerdal, "Bu yaşıma geldim, Bayramiç'te böyle bir su baskını görmedim. Kendimi kulübeden zor attım. Hayvanları kurtarmayı başaramadım" dedi.

Keklice Deresi etrafındaki çok sayıda çiftlik ve yapının zarar gördüğü, vatandaşların büyük sıkıntı yaşadığı öğrenildi. İlçe merkeziyle köyler arasındaki ulaşımın da güçlükle sağlandığı, zaman zaman kesildiği belirtildi. Bayramiç Belediyesi ekipleri, su baskını yaşayan vatandaşların çağrılarına cevap vermeye çalıştı. Evlerini su basan vatandaşları tahliye den ekipler, su giderlerini açık tutmak için büyük çaba gösterdi. Bayramiç Belediye Başkanı Mert Uygun da ekiplerle birlikte yağmur boyunca hareket etti. Uygun, "Ekiplerimiz canla başla çalışıyor. Halkımızın mağdur olmaması için anında müdahale etmeye çalışıyoruz. Çok büyük miktarda bir yağış yaşadık. İlçe tarihinde böylesi bir dönem geçirmedik sanıyorum. Elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

(MŞ-Y)



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