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Bayramda aşılama mesaisi
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23 Temmuz 2021 Cuma günü yayınlandı
Bayramda aşılama mesaisi

Bayramda aşılama mesaisi

aşılamadan detay

Bayram Tatili Aşı Tatİl Sağlık Ekipleri Aşılama 

-camiden anons
-aşı ikna ekibinin eve girişi
-evde aşı yapmaları
-Dr.Oğuzhan Otlu RÖP
-Muhtar Abdurrahim Avşin RÖP

( BİTLİS ) BİTLİS

- Bitlis’in Tatvan İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, bayrama rağmen durmadan aşılama yaptı. Tatvan Sağlık Müdürlüğü ekipleri, Dumlupınar Mahallesi’ndeki cami hoparlörlerinden Türkçe ve Kürtçe anonslarla vatandaşları aşı yapmaya davet etti. Yapılan aşılamanın ardından ekipler gelmeyenler için de ev ev dolaşarak çalışmalarını sürdürdü. Aşı yaptırmakta tereddüttü olanları da ikna eden sağlık ekipleri, bayram tatiline rağmen durmadan aşılama yapmaya devam edeceklerini söyledi.

(MT-MSA-Y)
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