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Bayram ziyaretine giderken araçları minibüse çarpıp takla attı: 5 yaralı
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22 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
Bayram ziyaretine giderken araçları minibüse çarpıp takla attı: 5 yaralı

Bayram ziyaretine giderken araçları minibüse çarpıp takla attı: 5 yaralı

Olay yerinde yaralıların bir başka aracın içinde görüntüleri

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-Sağlık ekipleri yaralı çocukları kucaklarında ambulansa taşıması
-Ambulansa binmeleri
-Sedyedeki yaralıya müdahale
-Yaralının sedye ile ambulansa taşınması
-Hafif ticari aracın çarptığı minibüs
-Orta refüjde ters dönmüş hafif ticari araç

( SAMSUN -ÖZEL) SAMSUN

- Giresun'dan Sinop'a bayram ziyaretine giden ailenin içinde bulunduğu hafif ticari aracın Samsun'da minibüsüne çarpıp orta refüje takma atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kaza, Samsun'un Canik ilçesi İlkadım Bulvarı 200 Evler mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Giresun Espiye'den Sinop Türkeli'ye bayram ziyaretine giden ailenin içinde bulunduğu Özkan Kayaoğlu idaresindeki 61 HJ 873 plakalı hafif ticari araç direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu aynı istikamete seyir eden Ceyhun Özgüç yönetimindeki 55 C 0661 plakalı minibüse yandan çarpıp takla atıp yoldan çıkarak orta refüje ters döndü. Kazada, araç sürücüsü Özcan Kayaoğlu ile araçta bulunan Deniz Top, Aslı Top ve çocukları Meryem Top ve Zeynep Top yaralandılar. Yaralılar,. 112 ekipleri tarafından ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (MAY-
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