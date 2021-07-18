Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
Bayram trafiğinde akıcı yoğunluk devam ediyor
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Temmuz 2021 Pazar günü yayınlandı
Bayram trafiğinde akıcı yoğunluk devam ediyor

Bayram trafiğinde akıcı yoğunluk devam ediyor

DRONE GÖRÜNTÜSÜ

Güzergah Tedbirler Bayram Tatili Trafik Yoğunluğu Tatİl 

-TEM OTOYOLU AKICI TRAFİK

( BOLU -DRONE) BOLU

- Bolu’da, bayram tatili nedeniyle yola çıkan tatilciler TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu Ankara istikametinde akıcı yoğunluğun yaşanmasına neden oluyor. Kurban Bayramı tatili nedeniyle memleketlerine gitmek için yola çıkan tatilciler TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu Ankara istikameti Bolu güzergahı geçişinde akıcı trafik yoğunluğuna neden oluyor. Özellikle Bolu Dağı’nın dik rampaları ve Gerede- Karadeniz Bağlantı Yolu geçişlerinde sürücüler zaman zaman dur kalk şeklinde ilerliyor. Tatilcilerin sorunsuz bir yolculuk yapmaları için tedbirlerini artıran İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri sürücüleri hız yapmamaları, takip mesafelerini korumaları ve emniyet kemerlerini takmaları konusunda uyarıyor.
İlgili Foto Galeriler
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Kendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette VurduKendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette Vurdu
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı