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Bayram trafiği yoğunluğu devam ediyor
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17 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Bayram trafiği yoğunluğu devam ediyor

Bayram trafiği yoğunluğu devam ediyor

DRONE GÖRÜNTÜSÜ

Güzergah Tedbirler Bayram Tatili Trafik Yoğunluğu Tatİl 

-POLİS EKİPLERİNİN ÇALIŞMASI
-DETAYLAR

( BOLU -DRONE) BOLU

- Bolu’da, bayram tatili nedeniyle yola çıkan tatilciler TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu Ankara istikametinde trafik yoğunluğunun yaşanmasına neden oluyor. Kurban Bayramı tatili nedeniyle memleketlerine gitmek için yola çıkan tatilciler TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu Ankara istikameti Bolu güzergahı geçişinde trafik yoğunluğuna neden oluyor. Özellikle Bolu Dağı ve Gerede-Karadeniz Bağlantı Yolu geçişlerinde trafikte kilometrelerce araç kuyrukları oluşuyor. Tatilcilerin sorunsuz bir yolculuk yapmaları için tedbirlerini artıran İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri sürücüleri hız yapmamaları, takip mesafelerini korumaları ve emniyet kemerlerini takmaları konusunda uyarıyor.
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