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Bayram trafiği havadan denetimlerle izlenecek
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19 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Bayram trafiği havadan denetimlerle izlenecek

Bayram trafiği havadan denetimlerle izlenecek

denetim görüntüleri

( ANKARA - EK)- 79 ilde drone, 20 ilde helikopterler havada olacak ANKARA

Trafik Güvenliği Jandarma Tedbirler Karahisar Helikopter 


- Bayram süresince trafikte üzücü olayların medyana gelmemesi için yoğu trafik tedbirleri alan İçişleri Bakanlığı, havadan denetimleri de artırdı. Bu kapsamda bayram sonuna kadar 122 saat helikopter ile 1.910 saat drone denetimi yapılacakEmniyet, jandarma sorumluluk bölgelerinde trafik güvenliğinin havadan sağlanması amacıyla, 15-25 Temmuz tarihleri arasında Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Hatay, İstanbul, Kocaeli, İzmir, Manisa, Mersin, Muğla, Sakarya, Van ve Zonguldak olmak üzere toplam 20 ilde 122 saat helikopter ile 79 ilde ise 1.1910 saat drone ile denetimler yapılacak.
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