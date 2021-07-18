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Bayram tıraşı kuyruğu
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18 Temmuz 2021 Pazar günü yayınlandı
Bayram tıraşı kuyruğu

Bayram tıraşı kuyruğu

Tıraş olan vatandaşlardan görüntüler

Alabalık Normalleşme 

-Bekleyen vatandaşlar
-Tıraş detayları
-Ahmet Ocak röportaj
-Osman Sarman röportaj
-Mehmet Yüksekdağ röportaj
-Kalabalık görüntüsü

( ADANA -ÖZEL)- Adana’da berber ve kuaförlerin yoğun bayram mesaisi sürüyor- 2 saat tıraş sırası beklediler- Erkek kuaförü Ahmet Ocak:- "Sabah sekizden gece 24'e kadar çalışıyoruz" ADANA

- Adana’da Kurban Bayramı öncesinde berber ve kuaförlerde tıraş kuyruğu oluştu.Pandemi döneminde uzun bir süre kapalı kalan berberler tam normalleşmeye geçilmesiyle eski günlerine döndü. 1 Temmuz itibariyle normal çalışma sistemine geçen berberlerde yoğunluk en üst düzeye ulaştı.Bayram öncesi Adana’da da erkekler, berber ve kuaförlerde kuyruk oluşturdu. Bayram öncesinde vatandaşlar her ne kadar randevu alarak berberlere gitse de yine sıra bekleyen vatandaşların olması dikkat çekti.“Son 1 hafta kala yoğunluk artıyor”Her bayram öncesi yoğunluğun arttığını söyleyen erkek kuaförü Ahmet Ocak, “Bu hafta çok yoğun geçiyor. Sabah 8’den gece 24'e kadar çalışıyoruz. Bayram önceleri hep böyle. Son 1 hafta kala yoğunluk bastırıyor. Özellikle akşam iş çıkış saatlerinde yoğun talep oluyor. Sırada bekleyenler de çok oluyor. Randevuları yetiştiremiyoruz. Normalde diğer kuaförler saatte 1 kişiyi alırken biz 3 kişiyi 1 saate sığdırmaya çalışıyoruz” diye konuştu.
Ocak, kuaförlerin gündüz saatlerinde daha müsait olduğunu, akşama kalmadan erkeklerin tıraşa gelmesini tavsiye etti.Bayram öncesi tıraş olmaya gelen Osman Sarman isimli vatandaş, “Bayram öncesi yoğunluk gerçekten çok fazla. Neredeyse 2 saat bekledim diyebilirim ama beklediğime değdi” diye konuştu.
2 saati aşkın süre sıra bekleyen Mehmet Yüksekdağ isimli vatandaş, “Bayram tıraşına geldim. Sıra bekliyorum. Saat 12 için randevu aldım öğlen 2’de gelin dediler ama saat 4 olmasına rağmen bekliyoruz. Bayram öncesi bu yoğunluğu doğal karşılıyoruz” dedi.

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