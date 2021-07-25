Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
Bayram tatilinin son gününde jandarma havadan trafik denetimi yaptı
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Temmuz 2021 Pazar günü yayınlandı
Bayram tatilinin son gününde jandarma havadan trafik denetimi yaptı

Bayram tatilinin son gününde jandarma havadan trafik denetimi yaptı

-Helikopterle havadan denetim

Kural İhlali Trafik Kuralları Trafik Yoğunluğu Trafik Denetimi Helikopter 

--Denetim yapılırken jandarma yetkililerinden detay

( AFYON KARAHİSAR)- Jandarmanın helikopterle tespit ettiği kural ihlali yapan sürücülere cezai işlem uygulandı AFYON KARAHİSAR

- Afyonkarahisar’da, Kurban Bayramı tatilinin son gününde jandarma ekipleri tarafından trafik yoğunluğunun olduğu bölgelerde helikopterle havadan denetim yapıldı. Afyonkarahisar Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, helikopterle Afyonkarahisar’ın bağlantı yollarında gerçekleştirdikleri denetimlerde, kural ihlali yapan araçları tespit ederek uygulama noktalarına bildirdi. Buradaki ekiplerce, kural ihlali yaptığı belirlenen sürücülere cezai işlem uygulandı. Ayrıca ekipler, kontrol noktalarında durdurulan araçlardaki sürücüler trafik kuralları ve asayiş konularında da incelendi. Helikopterli hava denetimine, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri katıldı.
Öte yandan trafik ve asayiş hizmetleri kalitesinin ve etkinliğinin arttırılması için hava destekli denetimlerin devam edeceğini bildirildi.
(HK-
İlgili Foto Galeriler
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Kendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette VurduKendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette Vurdu
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı