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Bayram tatili başladı, Caddebostan Sahil ve plajı boş kaldı
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17 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Bayram tatili başladı, Caddebostan Sahil ve plajı boş kaldı

Bayram tatili başladı, Caddebostan Sahil ve plajı boş kaldı

Drone görüntüsü

Hafta Sonu Bayram Tatili Tatİl Kışla Plaj 

-Detay

( İSTANBUL -DRONE)- Boş kalan Caddebostan sahil ve plajı havadan görüntülendi İSTANBUL

- 9 günlük bayram tatilinin başlamasıyla gece saatlerinden itibaren vatandaşlar İstanbul’u terk etmeye başladı.
Normal günlerde yoğun olan Caddebostan Sahil ve plajları hafta sonu olmasına rağmen boş kaldı. Caddebostan Sahil ve plajı havadan görüntülendi. Bayram tatilinin başlamasıyla birlikte vatandaşlar gece saatlerinden itibaren tatillerini geçirecekleri yerlere gitmek üzere yola çıktı. Termometrelerin 32 dereceyi gösterdiği İstanbul'da, giriş ve çıkışlarda yoğunluk yaşanırken, İstanbul’un sahil ve plajları ise boş kaldı. Vatandaşların normal günlerde dahi yoğun ilgi gösterdiği Caddebostan Sahil ve plajı ise hafta sonu olmasına rağmen boş kaldı. Öte yandan Caddebostan Sahil ve plajı havadan görüntülendi.
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