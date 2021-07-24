Bayram sonrası oluşan trafiğe drone destekli denetim



- Bilecik'te jandarma ekipleri Kurban Bayramı süresince gerçekleştirdiği denetimleri, bayram tatilinde sona yaklaşılmasıyla arttırarak, drone destekli denetimlere başladı.

Trafik tedbirleri kapsamında vatandaşların bayram sonunda huzurlu ve kazasız seyahat etmesini sağlamak amacıyla uygulama ve denetimleri sürdüren jandarma ekipleri, ayrıca durdurdukları araç sürücüleri ve yolcuları emniyet kemerinin önemi, aşırı hızın neden olduğu kazalar ve diğer trafik kuralları hakkında bilgilendirdi. Jandarma trafik timleri, sorumluluk sahasında drone ile denetimlerine aynı kararlılıkla aksatmadan devam ettirirken, trafik ihlallerini kilometrelerce uzaktan denetledi.

