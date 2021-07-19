Bayram öncesinde çocuklara bayramı yaşattılar

-Etkinliklerde eğlenen çocuklar ve aileleri

-Etkinliği düzenleyen Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan Röp.

-Etkinlikte eğlenen çocuklar röp.



( SAKARYA )- Minikler, çocuk şenliklerinde doyasıya eğlendi- 2 gün süren şenlikler renkli görüntülere sahne oldu- Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan:- “İlgi bekliyorduk ama bu kadar ilgiyi ben dahi beklemiyordum” SAKARYA



- Sakarya’nın Akyazı ilçesinde pandemi kısıtlamalarının kalkmasından dolayı düzenlenen çocuk şenliklerinde minikler gönüllerince eğlenerek unutulmaz bir gün geçirdi. Etkinliği düzenleyen Belediye Başkanı Bilal Soykan, “Çok iyi bir etkinlik oldu ben katılım bekliyordum ama bu kadarını değil. İnsanlarımızın ve çocuklarımızın buna ihtiyacı varmış bunu da gördük“ dedi.

Akyazı Belediyesi tarafından organize edilen çocuk şenliklerinin etkinliği ilgi gördü. Akyazı Atatürk Stadında gerçekleşen Çocuk Şenliklerinde birbirinden havalı oyuncaklar ve oyun parkurlarında eğlenen çocuklar, jonklör, sihirbaz, Kukla Show, karnaval yiyecekleri, panayır oyunları, yarışmalar, Akyazı Belediyesi Sokaktan sanata ekibi tarafından hazırlanan tiyatro ve palyaço oyunları ile eğlenceli sunumlarla bir hafta sonu geçiren minikler gönüllerince eğlendiler. İki gün süren çocuk şenliklerine 7’den 70’e tüm Akyazılılar yoğun bir talep göstererek katıldı.

Bayram havasında geçen şenliklerde birçok oyunu büyük bir keyifle oynayan çocuklar unutulmaz bir gün yaşarken anne ve babalarda çocuklarının eğlencelerine ortak oldu. Etkinlik sonrası ise tamamen ücretsiz olan şenliğe katılan çocuklara sürpriz hediyeler dağıtıldı. Şenliğin bitişinde ise Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan programın gerçekleşmesinde yoğun bir emek gösteren Belediye Başkan yardımcılarına, birim müdürlerine, tüm belediye çalışanlarına ve Adafest ekibine teşekkür ederek günün anısına sahnede toplu hatıra fotoğrafı çekildi. Burada olduğum için çok mutluyum Etkinliğe katılan 9 yaşındaki Serra Ateş, “Çok eğleniyorum. Etkinlikte; dondurma yedim, zıpzıplara bindim, dondurma ve pamuk şeker yedim. Bizi eğlendirdikleri için herkese teşekkür ederim ve etkinliklerin devam etmesini istiyorum” derken 9 yaşındaki Mert Özyiğit ise, “Parkurlara biniyorum, dondurmalar yiyorum, eğleniyorum. Burada olduğum için çok mutluyum ve çok teşekkür ederim bizi eğlendirdikleri için” dedi.

Çok teşekkür ederiz Etkinliklere gelerek tüm oyuncaklardan faydalandığını belirten Esra Badem, “Etkinliklerde dans ettik. Çeşitli balonlar vardı onlara bindik. Belediyemizin bize sunmuş olduğu dondurmalardan, pamuk şekerlerden olsun hepsinden faydalandık ve buradaki bütün imkanlardan yararlandık. Herkese çok teşekkür ediyorum, palyaçolar çok iyiydi bizleri çok eğlendirdiler harikaydılar. Bilal başkanım sizi çok seviyorum, çok teşekkür ederiz” diye konuştu.

Çok iyi bir etkinlik oldu ben katılım bekliyordum ama bu kadarını değil Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, “Uzun bir pandemi süreci yaşadık. Çocuklarımız ailelerimiz evlerde çok sıkıldılar, bayram tatilinin de başladığı bu günlerde Kaymakamlığımız ve Gençlik Spor İlçe Müdürlüğümüz ile beraber düzenlediğimiz yaz spor okullarının açılışıyla birleştirerek böyle çocuklarımızın, ailelerimizin rahatlamaları için böyle bir etkinlik düzenledik. Çok iyi bir etkinlik oldu ben katılım bekliyordum ama bu kadarını değil. İnsanlarımızın ve çocuklarımızın buna ihtiyacı varmış bunu da gördük. Pandemi kurallarını ihlal etmeden yani, girişlerde ateş ölçer, dezenfektan oyuncakların yanlarında yine dezenfektanlar dağıtımı yapıyoruz. İlgi bekliyorduk ama bu kadar ilgiyi ben dahi beklemiyordum. Dün başladık etkinliklere çarşı içerisinden kortej eşliğinde alan geldik ve akşam 23.00’da bitirdik. Bugün çok sıcak diye 19.00 gibi başladık gece 00.00’da bitireceğiz. Allah nasip ederse bunu da geleneksel hale getirip 23 Nisan’la entegre edip her yıl Akyazı Belediyesi Çocuk Şenliği 23 Nisan’da olacak. Dediğim gibi uzun bir pandemi süreci sonrasında çocuklarımıza da ailelerimize de iyi geldiğini düşünüyoruz. Herkes çok eğleniyor tabi bizde çok mutlu oluyoruz böylelikle” şeklinde konuştu.

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