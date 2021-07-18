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Bayram öncesi yoğunluk nedeniyle vaka sayılarının artmasından endişe ediliyor
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18 Temmuz 2021 Pazar günü yayınlandı
Bayram öncesi yoğunluk nedeniyle vaka sayılarının artmasından endişe ediliyor

Bayram öncesi yoğunluk nedeniyle vaka sayılarının artmasından endişe ediliyor

Caddeden, trafikten, vatandaşlardan detaylar

Alışveriş Delta Varyantı Tedbirler Alabalık Gurbetçi 

-Hakan Gümüş ve Haktan Yılmaz ile röp.

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Zonguldak, Kurban Bayramı’na sayılı günler kala en kalabalık günlerini yaşarken, haftalık vaka sayısında 100 binde 22 olan kentte vaka sayılarının delta varyantıyla birlikte yeniden artmasından endişe ediliyor.Kurban Bayramı’na sayılı günler kala kent merkezi hafta içi en kalabalık günlerini yaşadı. Kentin en işlek caddesi olan Gazipaşa’da vatandaşlar bayram alışverişlerini sürdürüyor. Haftalık vaka sayısında 100 binde 22 olan Zonguldak’ta vaka sayılarının delta varyantıyla birlikte yeniden artmasından endişe ediliyor. Kısıtlamaların tamamen kaldırılsa da vatandaşlardan maske, mesafe ve hijyen kurallarının sık sık hatırlatılarak tedbirlerin gevşetilmemesi isteniyor. Yemek sektöründe çalışan Hakan Gümüş, bayram öncesi yoğunluğa dikkat çekti. Bayram ziyaretlerinin kısa tutulmasının, tedbirlerin sürdürülmesi gerektiğinin altını çizen Gümüş, "Bayrama sayılı günler kaldı. Bayram öncesi yoğunluk var. Şu an birçok işyerinde de kalabalık var. Bayram yoğunluğu sürüyor. Herkes bir yere gitmeye çalışıyor. Bayramı değerlendirmeye çalışacaklar. Ben buradayım bir yere gitmeyeceğim. Vaka sayılarındaki düşüş bizi yanıltmamalı. Çünkü vaka bir kişiyle başladı.
Milyonlara kadar ulaştı. Gevşek davranmamak gerekiyor. Pandemi zamanında olduğumuz için ziyaretleri kısa tutalım. Muhabbeti az yapalım. Vaka sayılarının artması bir çok sektörü de etkileyebilir" ifadelerine yer verdi.Haktan Yılmaz ise "Bayramı ben de Zonguldak’ta geçireceğim. Gereğinden fazla kalabalık. Sosyal mesafe kuralları unutulmuş. Salgın bitmiş gibi davranıyorlar. Gelen gurbetçilerden kaynaklı tekrar artacağını düşünüyorum. Buradan başka şehre başka şehirden buraya gelenler olacak. İnsanların salgın bitmiş gibi davranmamasını eski tedbirlerle devam etmesini, sağlıklarına dikkat etmelerini temenni ediyorum" ifadelerine yer verdi.
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