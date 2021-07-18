Bayram öncesi ihtiyaç sahibi vatandaşların yüzünü güldürdüler

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( AĞRI )- Kaymakam Balcı, bayram öncesi ücretsiz giyim mağazasıyla gönülleri fethetti AĞRI



- Ağrı’nın Diyadin ilçesinde Diyadin Kaymakamlığı tarafından kurulan ücretsiz giyim mağazası, bayram öncesi ihtiyaç sahibi vatandaşların yüzünü güldürdü. Ağrı’nın Diyadin ilçesinde iş adamları tarafından ilçeye gönderilen ayakkabı ve kıyafetler, Diyadin Kaymakamlığı ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nın çalışmalarıyla kurulan ücretsiz giyim mağazasında toplandı. Bayram öncesi ihtiyaç sahibi vatandaşların hizmetine sunulan ücretsiz giyim mağazasında, vatandaşlar kendi kıyafetlerini kendileri seçerek bayram sevincini erkenden yaşıyor. “Vatandaşlar kıyafetlerini seçti, bizler dağıttık” Göreve geldiği günden beri vatandaşların talep ve isteklerime kayıtsız kalmayan Diyadin Kaymakamı Alper Balcı, kurulan ücretsiz giyim mağazasında vatandaşların kendi kıyafetlerini seçebildiğini söyleyerek, “İş adamlarımız baya kıyafet ve ayakkabı gönderdi. Bizde Diyadin Kaymakamlığı ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakfımızla beraber kıyafetleri aldık. İhtiyacı olan vatandaşlarımız bize talepte bulunmuşlardı. Bizlerde bu giyim marketi kurduk. Vatandaşlar kıyafetlerini kendileri seçti bizlerde dağıttık. Başta Baran Yıldız Olmak üzere bütün iş adamlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bize yardımlarını hiç esirgemediler. Desteklerin devamını bekliyoruz” dedi.



