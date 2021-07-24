Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
Bayram dönüşü trafik kazası: 2 yaralı
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Bayram dönüşü trafik kazası: 2 yaralı

Bayram dönüşü trafik kazası: 2 yaralı

Olay yerinden detay

Trafik Kazası Trol 

-Kazaya karışan araçlardan detay
-Polisin yolu kontrole alması ve taraflardan detay
-Ağır hasar alan otomobilin çekici ile götürülmesi
-Genel görüntü

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun'da Kurban Bayramı dönüşü memleketi Giresun'a giden ailenin bulunduğu otomobilin kamyona çarptığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza, Samsun-Ankara yolu Adalar mevkiinde saat 12.15'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Giresun istikametine seyir halinde olan T.K. idaresindeki 34 HS 7637 plakalı otomobil, sağ şeritten orta şeride geçerken 55 AAY 863 plakalı kamyonun kasasına arkadan çaptı. Kazada Muzaffer G.(65) ve Yağız Y.(16) yaralandı. Genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen yaralılar olay yerine çağırılan 112 acil ambulansları ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaşanan kazanın ardından Samsun-Ankara yolunda trafik, yola dökülen yağ nedeniyle kısa süreli tek şeritten sağlandı. Yol, dökülen yağın temizlenmesinin ardından normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı