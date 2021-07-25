Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Güncel
Bayram bitti, dönüş trafiği bitmedi
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Temmuz 2021 Pazar günü yayınlandı
Bayram bitti, dönüş trafiği bitmedi

Bayram bitti, dönüş trafiği bitmedi

Kuşadası izmir kara yolu, havadan genel görüntü

Hastalık Hafta Sonu Sayılar Trafik Yoğunluğu İzmir 

--Aydın görüntü klasörüne geçiliyor

( AYDIN -DRONE-ÖZEL)-Kuşadası-İzmir geçişinde yoğunluk oluştu AYDIN

- Kurban Bayramı tatilinden dönüş yapan vatandaşlar, Kuşadası İzmir geçişinde yoğunluk oluşturdu. Bayram dönüşünün yoğunluğu havadan da görüntülendi. Kurban Bayramı tatilinden hafta sonu dönmek isteyen bazı vatandaşlar geri dönüşlere başlarken, İzmir geçişinde yoğunluk yaşandı. Bodrum, Marmaris gibi tatil yörelerinden İzmir yönüne dönüşe geçen tatilciler Kuşadası izmir geçişinde yoğunluk oluşturdu. Oluşan trafik yoğunluğu havadan da görüntülendi. Tatil dönüşü yapan Melis Şahin, “Sıcaklardan çok etkilendik, Kurban Bayramı yoğunluğu nedeniyle vaka sayıları çok arttığı için bulunduğumuz otelden çıkamadık, maske, mesafe ve hijyene önem verdik inşallah bu pandemi biter bizlerde nefes alırız" dedi.
Bir Başka tatilci Nuray Göze ise, “Kuşadası çok güzel bir yer, 2 yıl önce gelmiştim ama görüyorum ki Kuşadası çok değişmiş, hastalık biter bizde bu maskelerden kurtuluruz” diye konuştu.
(İÜD-OD-
İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı