Bayram bitti, dönüş trafiği bitmedi

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( AYDIN -DRONE-ÖZEL)-Kuşadası-İzmir geçişinde yoğunluk oluştu AYDIN



- Kurban Bayramı tatilinden dönüş yapan vatandaşlar, Kuşadası İzmir geçişinde yoğunluk oluşturdu. Bayram dönüşünün yoğunluğu havadan da görüntülendi. Kurban Bayramı tatilinden hafta sonu dönmek isteyen bazı vatandaşlar geri dönüşlere başlarken, İzmir geçişinde yoğunluk yaşandı. Bodrum, Marmaris gibi tatil yörelerinden İzmir yönüne dönüşe geçen tatilciler Kuşadası izmir geçişinde yoğunluk oluşturdu. Oluşan trafik yoğunluğu havadan da görüntülendi. Tatil dönüşü yapan Melis Şahin, “Sıcaklardan çok etkilendik, Kurban Bayramı yoğunluğu nedeniyle vaka sayıları çok arttığı için bulunduğumuz otelden çıkamadık, maske, mesafe ve hijyene önem verdik inşallah bu pandemi biter bizlerde nefes alırız" dedi.

Bir Başka tatilci Nuray Göze ise, “Kuşadası çok güzel bir yer, 2 yıl önce gelmiştim ama görüyorum ki Kuşadası çok değişmiş, hastalık biter bizde bu maskelerden kurtuluruz” diye konuştu.

(İÜD-OD-

