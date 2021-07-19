Bayram arifesinde Taksim’de yoğunluk

- Kurban Bayramı arifesinde vatandaşlar Taksim Meydanı’nı hınca hınç doldurdu. Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı İstiklal Caddesi’nde maske takmayan vatandaşların da olduğu görüldü. Yeni normalleşme sürecine geçilmesinin ardından vaka sayılarında artış yaşanmaya başladı. Kurban Bayramı arifesi öncesinde vatandaşlar Taksim Meydanı’na adeta akın etti. İstiklal Caddesi’nde yoğunluk oluşturan vatandaşlar sosyal mesafe kuralını hiçe saydı. Meydanda yürüyen oturan vatandaşlar arasında çok sayıda kişinin maske takmadığı görüldü.
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