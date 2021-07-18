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Bayram alışverişi yoğunluğu akşam saatlerine kadar devam etti
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18 Temmuz 2021 Pazar günü yayınlandı
Bayram alışverişi yoğunluğu akşam saatlerine kadar devam etti

Bayram alışverişi yoğunluğu akşam saatlerine kadar devam etti

Vatandaşlardan görüntü

Hava Sıcaklığı Alışveriş Tedbirler Yabancı Turist Polis Ekipleri 

-Kalabalıktan görüntü
-Alışveriş yoğunluğundan görüntü
-Caddede yürüyen kalabalıktan görüntü

( DENİZLİ )- Denizli’de vatandaşlar kent merkezinde bayram yoğunluğu oluşturdu DENİZLİ

- Denizli’de Kurban Bayramı tatili dolayısıyla akşam saatlerinde de yoğunluk yaşanıyor.Denizli’ye gelen yerli ve yabancı turistler kent merkezinde bulunan alışveriş yerlerinde akşam yoğunluğu oluşturdu. Gündüz hava sıcaklığının 40, akşam sıcaklığının 32 derece ölçüldüğü kent merkezinde yoğunluğun geç saatlere kadar devam etmesi bekleniyor. Vatandaşlar alışverişlerini tamamladıktan sonra ise park ve kafeleri tercih etti.Kentte tedbirleri arttıran polis ekipleri, korona virüs tedbirlerine uymaları konusunda da uyarılarda bulundu.
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