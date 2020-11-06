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06 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
BayraktarTB2, SİHA milli kamera ilk test atışını gerçekleştirdi

BayraktarTB2, SİHA milli kamera ilk test atışını gerçekleştirdi

Test atışından detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Sosyal Medya Kamera 


- BayraktarTB2 SİHA, Aselsan'ın geliştirdiği elektro optik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemi CATS ile ilk test atışını başarıyla gerçekleştirdi. BayraktarTB2 SİHA, Aselsan'ın geliştirdiği elektro optik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemi CATS ile ilk test atışını başarıyla gerçekleştirdi. CATS'in yaptığı lazer işaretleme ile Roketsan'ın ürettiği MAM-L hedefi başarıyla vurdu. Müjdeli haberi sosyal medya hesabı üzerinden duyuran Baykar Teknik Müdür Selçuk Bayraktar, “Milli Teknoloji Hamlesi ile yine tam isabet. Milli S/İHA BayraktarTB2, milli kamera Aselsan CATS milli akıllı mühimmat Roketsan MAM-L. Semalarımızda hür ve özgür” açıklamasına yer verdi.
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