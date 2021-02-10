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10 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Bayraklı'da zabıta gıda denetimi yaptı

Bayraklı'da zabıta gıda denetimi yaptı

denetim

( İZMİR ) İZMİR

Market İmalathane Gıda Denetimi Zabıta Trol 


- Bayraklı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede unlu mamuller üreten imalathaneler ve gıda satışı yapan yerlerde denetim yaptı. Belirli periyotlarda gerçekleşen denetimlerde hijyen kurallarına uymayan ve mevzuata aykırı işlem yapan iş yeri sahiplerine uyarılarda bulunuldu. Bayraklı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı gıda yüksek mühendisi ve zabıtalardan oluşan gıda denetim ekibi, vatandaşların hijyenik koşullarda üretilen gıdalara ulaşması için denetimlerini sürdürüyor. İlçenin farklı noktalarında bulunan unlu mamul imalathanelerinden başlayan ekip, marketler, bakkal ve şarküteri dükkanları gibi gıda satışı yapan yerlerde incelemelerde bulundu. Denetimlerde ürünlerin son kullanma tarihleri, üretim yerlerinin temizliği, depolama şartları gibi konulara dikkat edilirken, ayrıca çalışanların hijyen eğitim belgeleri de kontrol edildi. Mevzuata aykırı işlem yapan iş yerlerine uyarılarda bulunuldu. Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Halk sağlığının korunmasını çok önemsiyoruz. Ekiplerimiz sosyal belediyeciliğin önemli şartlarından birini yerine getiriyor. Bu kapsamda gıda üretim ve satış yerlerine denetimleri Zabıta Müdürlüğümüz bünyesinde istihdam ettiğimiz gıda mühendisimiz ile birlikte yapıyoruz. Böylece daha etkin ve sağlıklı sonuçlar alıyoruz” dedi.
(ÖA-Y)
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