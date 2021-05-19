Bayraklar ve balonlarla süslenen mahallede 19 Mayıs kutlaması

-İstiklal marşının okunması

-Gençlerin ay yıldız oluşturarak meşale yakması

-Gençlerle röp



( TOKAT ) TOKAT



- Tokat’ta, Türk bayrakları ve ay yıldızlı balonlarla süslenen mahallede 19 Mayıs coşkusu yaşandı. Tokat’ta, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı renkli görüntülere sahne oldu. İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından kent merkezinde fener alayı düzenlendi.

Fener alayının yanı sıra 600 Evler Mahallesinde gerçekleştirilen kutlamalar ilgi gördü. Vatandaşlar, Türk bayrakları ve ay yıldızlı balonlarla süslendikleri evlerinin balkon ve pencerelerinden saatler 19.19’u göstermesi ile birlikte İstiklal Marşını okudu. Çocuklar ve gençler ise pandemi kurallarına göre site bahçesinde etkinliğe katıldı.

Gençler, Atatürk’ün gençliğe hitabesini hep birlikte okudu. Daha sonra ay ve yıldız oluşturan gençler meşaleler yakarak 19 Mayıs’ı kutladı. Mahalle muhtarı Mücahit Duran, yaşadıkları coşkuyu dile getirerek, "102. yılında bayramımızı mahallemizde coşku ile bayraklarımızla, meşale gösterileri ile kutladık. Herkesin bayramını kutluyorum" diye konuştu.

(Nİ-GF-Y)

