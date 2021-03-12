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12 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
“Bayrak ve Vatan” oratoryosu katılımcıları duygulandırdı

“Bayrak ve Vatan” oratoryosu katılımcıları duygulandırdı

Vali Gürel'in kitap sergisini gezmesi

Yarış Hatıra Fotoğrafı Öğretmen Öğrenciler İstiklal 

-Saygı duruşu ve istiklal marşı
-Dereceye giren öğrencilerden detay
-Öğrencilere ödüllerinin verilmesi
-Vatan ve Bayrak oratoryosu
-Vali Gürel'in eşi Özlem Aras Gürel'in duygulanması

( KARABÜK )- İstiklal Marşı’nın kabul edilişinin 100.yılı Karabük’te kutlandı KARABÜK

- Karabük’te İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma günü dolayısıyla düzenlenen programda öğrencilerin ‘Bayrak ve Vatan’ oratoryosu duygulandırdı. İstiklal Marşı’nın kabulünün 100. Yılı, Karabük Kültür Merkezi’nde salonunda yapılan törenle kutlandı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda, “Asımın Nesli” sinevizyon gösterisi izletildi. Daha sonra İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışmasında dereceye giren öğrencilere Karabük Valisi Fuat Gürel tarafından ödülleri verildi.
Vakıfbank Zübeyde Hanım Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan tiyatral gösteri salondaki katılımcılara duygu dolu anlar yaşattı. Tören hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.
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