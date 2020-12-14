Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
14 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Bayılana kadar öten horoz, görenleri kahkahaya boğdu

Bayılana kadar öten horoz, görenleri kahkahaya boğdu

Horozun ötmesinden farklı açılardan görüntü

Fenomen Sosyal Medya Kahkaha İlginç Görüntü Irak 

-Horozun bayılmasından farklı açılardan görüntü
-Sahibi ile röp.

( DENİZLİ ) DENİZLİ

- Denizli'nin tescilli horozu, öterken nefesini yetiştiremeyince düşüp bayıldı. Horuzun bayılana kadar öttüğü görüntüler, sosyal medyada büyük beğeni topladı. Yurt genelinde uzun süreli ötmeleriyle meşhur olan Denizli horozları kentin en önemli simgeleri arasında yer alıyor. Sahibinin fark ederek kayıt altına aldığı bu ilginç görüntüleri görenler kahkahaya boğuldu. Uzun süre ötmek için büyük gayret gösteren bir horoz, bayılıp yere yıkılana kadar ötüyor. Görüntülerde horoz, 15 saniye kadar ötüyor. Daha fazla dayanamayınca, kısa süreli baygınlık geçiriyor. Uzun süreli ötme namını bırakmak istemeyen bu horoz, bayılana kadar ötmeyi bırakmadı. Sahibinin sosyal medya üzerinden paylaştığı bu görüntü saatler içinde binlerce beğeni aldı. “Böylesi çok nadir görülüyor” Denizli horozunun uzun süre ötmesinden dolayı nefesi yetmediğini ve bu sebeple bayıldığını belirten Okan Gökbudak, “Horozum kümeste ötüyordu, yanına gittim. Çok uzun ötünce bakakaldım. Bir süre sonra sallanmaya başladı, sonra bayıldı. Bu anları kayda aldım. Sosyal medyada paylaşınca fenomen oldu bir anda. Bayılmasının sebebi hırsına yenik düşmesinden dolayı. Kendisine dur demeyi bilmediği için nefesi yetmiyor ve bayılıyor. Böylesi çok nadir görülüyor” dedi.
(FD-MB-
loading...
İlgili Foto Galeriler
İnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdiİnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdi
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Efsane haline gelen komik sorularEfsane haline gelen komik sorular
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement