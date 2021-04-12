Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
12 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Bayi toplantısında sosyal mesafesiz maskesiz eğlence kamerada

Bayi toplantısında sosyal mesafesiz maskesiz eğlence kamerada

Partiden görüntüler

Sayılar Toplantı Alabalık Eğlence Merkezi Cep Telefonu 

-Maske ve mesafesiz eğlenceden görüntü
-Detay görüntüler

( ANTALYA )- Antalya'da otelde korona virüs tedbirleri unutuldu ANTALYA

- Antalya’da bir otelde korona virüs tedbirlerine ve artan vaka sayılarına rağmen parti yapıldı. Bayi toplantısı sonrası sosyal mesafesiz ve maskesiz onlarca kişinin müzik eşliğinde eğlendiği görüntüler cep telefonu kameralarına yansıdı.Haftalık vaka tablosunda 100 binde 143,86 oranıyla çok yüksek riskli iller arasında yer alan turizm kenti Antalya’da pandemi kuralları yine hiçe sayılıp bir otelde eğlence partisi düzenlendi.
Bir otelin disko kısmında düzenlendiği öğrenilen partide aralarında yabancı müşterilerin de bulunduğu kalabalık grup müzik eşliğinde eğlendi. Partide sosyal mesafe unutulurken, birçok kişinin de maske takmadığı görüldü.
Cep telefonu kameralarına yansıdıO anlar ise cep telefonu eğlenceye katılanların cep telefonları kameralarına yansıdı. Görüntülerde eğlence merkezi içerisinde müzik eşliğinde dans eden kalabalığın korona virüs tedbirlerine uymadıkları, sosyal mesafe ve maske kurallarının ise hiçe sayıldığı görüldü.

loading...
İlgili Foto Galeriler
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Kendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette VurduKendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette Vurdu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement