Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Baygınlık geçiren işçi 30 metrelik baz istasyonunda mahsur kaldı

Baygınlık geçiren işçi 30 metrelik baz istasyonunda mahsur kaldı

- Olay yerinden görüntü

Mahsur Kaldı Hastane Baz İstasyonu Bild Emniyet Kemeri 

-- Baygınlık geçiren işçinin indirilmesi
-- İşçinin ambulansa alınması

( KOCAELİ )- İtfaiye ekiplerince kurtarılan işçi hastaneye kaldırıldı KOCAELİ

- Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde ilçesinde 30 metre yükseklikteki çalışırken baygınlık geçirerek mahsur kalan işçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Ambulansa alınan işçi hastaneye kaldırıldı. Olay Kartepe Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Ulu Işık Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre tadilat ve tamir çalışmaları için 30 metre yüksekliğindeki baz istasyonuna çıkan GSM şirketi çalışanı Ö.A., direk üzerinde fenalık geçirdi. Rahatsızlanan Ö.A.’nın baygınlık geçirdiğini gören çalışma arkadaşları durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdivenli araç ile baz istasyonu direğine ulaşarak emniyet kemeri ile direğe bağlı olan işçiyi yere indirdi. Kısa süreli baygınlık geçirdiği öğrenilen Ö.A., tedbir amaçlı ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. (GY- (GY-
İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement